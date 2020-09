Disney heeft de release van The King's Man, de prequel van de twee Kingsman-spionagefilms, verschoven naar 2021. Het was eigenlijk de bedoeling dat de film in september in de bioscopen zou verschijnen.

Volgens Variety is de releasedatum in de VS verschoven naar 26 februari 2021. Vermoedelijk wil Disney wegens de onzekerheden rond de coronacrisis geen risico nemen en daarom de release met een klein half jaar uitstellen.

Disney heeft vanwege de pandemie al meerdere grote films uitgesteld. Zo zou de liveactionversie van Mulan in de zomer te zien zijn, maar in plaats daarvan is de film vanaf september beschikbaar via streamingdienst Disney+.

Het is overigens niet de eerste keer dat The King's Man wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou de film in november 2019 in première gaan.

Rocketman-acteur Taron Egerton speelde hoofdrol in de eerste twee Kingsman-films. Hij keert niet terug voor het derde deel, dat wederom wordt geregisseerd door Matthew Vaughn. Hoofdrollen zijn er voor Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Goode en Ralph Fiennes.