Snoop Dogg en Martin Lawrence hebben samen een politieke dramaserie geschreven waarin ze ook de hoofdrollen vertolken: Game.

De serie gaat volgens Deadline over de twee beste vrienden Bobby en Dice, gespeeld door Lawrence en Snoop Dogg, en speelt zich af in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Vorig jaren waren de twee al samen te zien in de comedy The Beach Bum.

Het is niet bekend waar en vanaf wanneer Game te zien is. Voor de serie wordt samengewerkt met producent Jerry Bruckheimer, die net als Lawrence betrokken was bij alle Bad Boys-films. Een vierde deel van de franchise is momenteel in de maak.