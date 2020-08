Kate Winslet en Saoirse Ronan, die in Ammonite een liefdeskoppel spelen, bedachten zelf hoe hun seksscène eruit moest zien. De twee actrices voelden zich in elkaars bijzijn erg op hun gemak, in tegenstelling tot regisseur Francis Lee, vertelt Winslet in een woensdag verschenen interview met The Hollywood Reporter.

"We hebben de choreografie van de scène zelf bedacht", vertelt de Titanic-actrice over de ex­pli­cietste scène waarin zij te zien zijn.

"Saoirse en ik voelden ons denk ik gewoon heel erg op ons gemak. Francis was logischerwijs erg nerveus. Dus ik zei tegen hem: 'Luister, wij doen het wel.'"

De twee actrices bekeken samen hoe de scène eruit moest zien. "We beginnen hier, we doen het zo met zoenen, borsten, jij gaat naar beneden, dan weer naar boven", beschrijft Winslet de samenwerking met haar tegenspeelster.

"We hebben het ritme van de scène bepaald, zodat die het verhaal kon ondersteunen. Ik ben nog nooit zo trots op een liefdesscène geweest als op deze", vertelt de actrice. "Ik heb me in elk geval nog nooit zo weinig zelfbewust gevoeld."

De 44-jarige Winslet speelt in de film de rol van paleontoloog Mary Anning, die verliefd wordt op een jonge, rijke vrouw uit Londen. De 26-jarige Ronan, bekend van onder meer Lady Bird en Brooklyn, is haar tegenspeelster in de film.

Ammonite, gesitueerd in het Engeland van de eerste helft van de negentiende eeuw, wordt geregisseerd door Lee, die eerder het drama God's Own Country maakte.