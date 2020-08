Er komt geen derde seizoen van de sciencefictionserie Altered Carbon, meldt Deadline woensdag. Dit betekent dat de tweede, reeds uitgezonden reeks tevens het laatste seizoen van de Netflix-serie is.

Het besluit zou niet te maken hebben met de coronacrisis, maar is genomen vanwege tegenvallende kijkcijfers en de relatief hoge productiekosten.

Altered Carbon is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2002. Het verhaal speelt zich af in een fictieve toekomst waarin het menselijk geheugen is gedigitaliseerd, waardoor mensen van lichaam kunnen wisselen. De ex-militair Takeshi Kovacs is na een mislukte opstand 'gedeactiveerd', maar kan een nieuw lichaam krijgen door een moord op te lossen.

De hoofdrol werd gespeeld door Joel Kinnaman. In het tweede seizoen nam Anthony Mackie de rol van hem over.