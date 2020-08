De opnames van het vijftiende seizoen van de misdaadserie Flikken Maastricht zijn begonnen, meldt actrice Angela Schijf woensdag op Instagram.

Schijf deelt onder meer een foto met acteur Bas Keijzer, die ook bij de opnames aanwezig was. De twee speelden eerder al samen in de film De Eetclub en in de serie Meisje van Plezier.

Schijf speelt in de serie de rol van rechercheur Eva van Dongen, die nauw samenwerkt met rechercheur Floris Wolfs, die wordt gespeeld door Victor Reinier.

Wanneer het vijftiende seizoen van de misdaadserie op NPO1 te zien zal zijn, is nog niet bekend.