Een familiedrama met Linda de Mol, actie met Liam Neeson en comedy met pinguïns: Videoland breidde het aanbod afgelopen week weer uit met verschillende films en series. Bekijk hieronder welke titels werden toegevoegd.

Films

April, May en June

Drie halfzussen met verschillende vaders krijgen te horen dat hun moeder ernstig ziek is. Mies (Olga Zuiderhoek) wil uit het leven stappen, maar doet dit pas als haar dochters (Linda de Mol, Elise Schaap en Tjitske Reidinga) beloven de zorg voor hun autistische halfbroer op zich te nemen. Geen van de drie lijkt echter geschikt voor die taak. April, May en June werd geregisseerd door Will Koopman, die met name bekend is door Gooische Vrouwen.

Surf's Up 1 & 2

Surfen is eigenlijk uitgevonden door pinguïns, leren we in deze twee animatiefilms. In het eerste deel, dat is vormgegeven als documentaire, wordt tiener Cody Maverick door een camerateam gevolgd tijdens het wereldkampioenschap surfen voor pinguïns. In het vervolg duikt een groep afgetrainde pinguïns op, waarvan de stemmen zijn ingesproken door showworstelaars als John Cena.

Non-Stop

Airmarshal Bill Marks (Liam Neeson) ontvangt een vreemd berichtje tijdens zijn vlucht van New York naar Londen. De opdracht is duidelijk: zorg ervoor dat de Amerikaanse regering 150 miljoen dollar op een geheime bankrekening stort. Lukt dit niet, dan sterft er elke twintig minuten een passagier. Regisseur Jaume Collet-Serra maakte met Neeson ook de thrillers Unknown en Run All Night.

Series

Light As A Feather - seizoen 2

Een vriendinnengroep denkt een meidenavond gezelliger te maken door het bovennatuurlijke spel Light as a Feather, Stiff as a Board te spelen, maar komt erachter dat hun eigen dood wordt voorspeld. In deze serie moeten de overlevenden erachter zien te komen hoe ze de kwaadaardige kracht kunnen omzeilen.

Snackmasters

In deze Britse competitie moeten deelnemers een aantal populaire snacks en snoepsoorten namaken. Wie van deze topchefs kan bijvoorbeeld de beste replica van een KitKat maken?

