Lieke van Lexmond en Waldemar Torenstra zullen vanaf het najaar van 2021 te zien zijn in Zwanger & co, een nieuwe film van regisseur Johan Nijenhuis. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens de castpresentatie in Amsterdam.

Andere rollen in de film zijn weggelegd voor Maaike Martens (De Luizenmoeder), Matteo van der Grijn (Bankier van het verzet), Thom Hoffman (Zwartboek), Carolina Dijkhuizen (musical The Bodyguard), Beppie Melissen (Gooische vrouwen), Bo Maerten (Celblok H) en Rolf Sanchez (Verliefd op Cuba).

In Zwanger & co draait het om familie(-uitbreiding). De film gaat over de 36-jarige alleenstaande verloskundige Merel, die helemaal klaar is met mannen en niet langer wil wachten met kinderen. Al snel wordt ze zwanger, maar ze is niet de enige in haar omgeving die een kind krijgt. Zo is haar vader als zestigplusser opnieuw vader geworden en ook haar nichtje is in blijde verwachting. Ze kampen ieder met hun eigen beproevingen als (aanstaande) ouder. En dan ontmoet Merel een ambulancebroeder.

Nijenhuis heeft eerder onder meer de films Verliefd op Cuba, Verliefd op Ibiza en Toscaanse Bruiloft geregisseerd. De opnames van Zwanger & co gaan binnenkort van start. De film verschijnt in het najaar van 2021 in de bioscoop.