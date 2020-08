The Nutty Professor, een comedyklassieker uit 1963 die in de jaren negentig opnieuw werd uitgebracht met Eddie Murphy in de hoofdrol, krijgt een reboot, meldt Deadline maandag.

De film zal worden geproduceerd door hetzelfde team achter Scream 5. Op dit moment zijn er nog geen regisseurs of acteurs aan het project verbonden.

De originele Nutty Professor - met Jerry Lewis in de hoofdrol - gaat over een nerdy professor die om zijn liefdesleven te verbeteren een drankje drinkt dat hem tijdelijk verandert in de knappe, maar irritante Buddy Love.

De film werd in 1996 opnieuw gemaakt. Hierin speelde Murphy niet alleen de professor en zijn alter ego Love, maar ook vijf familieleden van de professor. Die film was een enorme hit en kreeg een vervolg in The Nutty Professor II: The Klumps, dat in 2000 uitkwam.