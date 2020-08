Door de coronacrisis zijn de opnames van veel televisieprogramma's uitgesteld, maar desondanks zijn er nog genoeg series om naar uit te kijken. NU.nl set in samenwerking met Superguide elf programma's op een rij die je dit najaar niet mag missen.

11. Klem (24 september)

In het allerlaatste seizoen van Klem moet Hugo (Barry Atsma) als undercoveragent aan het werk om de gevreesde crimineel (Thom Hoffman) achter slot en grendel te krijgen. De BNNVARA-serie is vanaf 24 september wekelijks om 21.40 uur te zien op NPO1.

10. De 3 Sterren Camping (22 september)

Nick & Simon delen vanaf eind september een tentje met vriend Kees Tol in De 3 Sterren Camping. Ze nodigen diverse artiesten als Edsilia Rombley, Bibian Mentel en rapper Donnie uit om onder het genot van goede muziek, plezier en ontspanning heerlijk tot rust te komen op de camping.

9. Onze Boerderij (6 september)

Een nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw laat even op zich wachten, maar in Onze Boerderij zoekt presentatrice Yvon Jaspers vanaf begin volgende maand het platteland op om serieuze thema's rondom de landbouw te bespreken. Welke oplossing hebben boeren bijvoorbeeld voor het stikstofprobleem?

Frank en Rogier keren terug bij RTL met Frank & Rogier Checken In. (Foto: RTL)

8. Frank & Rogier Checken In (1 september)

Na een lange afwezigheid maakt het duo Frank en Rogier op 1 september zijn opwachting met het nieuwe programma Frank & Rogier Checken In. Ze helpen hoteleigenaren, die niet de financiële middelen hebben, een handje om er met hun kringloop- en tweedehandsvondsten toch iets moois van te maken.

7. Doodstil (nog niet bekend)

In de serie Doodstil, een spin-off van Penoza, komt de kijker te weten hoe Luther zo'n meedogenloze killer is geworden. De publicatiedatum van de reeks is nog niet bekendgemaakt.

6. Love Island (31 augustus)

In het RTL-programma Love Island reizen diverse singles af naar Spanje om daar in zes weken tijd meerdere matches te maken. Zit hun droompartner er tussen? Dan maken ze - als het stemmende publiek dat ook voor zich ziet - kans op 25.000 euro.

5. Chateau Meiland (31 augustus)

Chateau Meiland is vanaf 31 augustus voor het eerst twee dagen in de week te zien, op maandag en donderdag. Onder meer de verhuizing van Martien, Erica, Maxime, Claire en Montana naar Nederland wordt uitgebreid in beeld gebracht.

Veronica Inside keert op 11 september terug op televisie. (Foto: Talpa)

4. Veronica Inside (11 september)

Het was lang onduidelijk of Veronica Inside dit najaar nog een vervolg zou krijgen, maar Talpa-eigenaar John de Mol eiste dat Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp gewoon weer aan tafel zouden zitten na hun ruzie over een racisme-uitzending.

3. Beste Zangers (3 september)

Miss Montreal, Diggy Dex, Tabitha, Suzan & Freek, Milow, Wulf en Stef Bos verruilden nog voor de coronacrisis Nederland voor Ibiza voor het aankomende seizoen van de Beste Zangers. Dit jaar is het programma niet op zaterdag, maar op donderdag te zien.

The Masker Singer start op 25 september met presentator Ruben Nicolai. (Foto: Talpa)

2. The Masked Singer (25 september)

Wie treden er in de voetsporen van Nienke Plas, Guido Spek, Tania Kross en Tim Douwsma en zingen in een pak in het RTL-zangprogramma The Masker Singer? Het is opnieuw aan Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver om achter de identiteit van de zingende dieren te komen. De presentatie is in handen van Ruben Nicolai.

1. Jubileumseizoen Wie is de Mol? (5 september)

In het jubileumseizoen van Wie is de Mol? krijgen oud-kandidaten een nieuwe kans om de identiteit van de Mol te ontrafelen. Het deelnemersveld van het spelprogramma, dat op 5 september van start gaat, is nog niet bekendgemaakt.