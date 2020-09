Speciaal ontworpen camera's, omgebouwde auto's; voor Tenet moesten er nieuwe manieren worden verzonnen om actie in beeld te brengen. Toch is er nauwelijks computertrucage gebruikt voor de sciencefictionfilm, vertelt cameraman Hoyte van Hoytema in gesprek met NU.nl.

Let op: Dit artikel kan spoilers bevatten.

Zonder te veel plotdetails weg te geven, gaat Tenet over een spion (John David Washington) die het eind van de wereld moet zien te voorkomen. Tijd kan daarbij vooruit, achteruit, of vooruit én achteruit bewegen. Met name de actiescènes zitten daarmee ingenieus in elkaar.

De Nederlandse Van Hoytema, die ook Interstellar en Dunkirk filmde, vertelt hoe hij graag met Nolan de grenzen van cinema opzoekt. "We kennen allebei het medium heel goed, inclusief de beperkingen ervan. Als iets onmogelijk is om te vertellen, willen we het juist mogelijk maken. Intussen wilden we ook trouw blijven aan de wetten van de natuurkunde. Er moest dus zoveel mogelijk ook in het echt worden opgenomen."

Hoyte van Hoytema (midden) op de set van Tenet, met hoofdrolspeler John David Washington (links). Foto: Warner Bros.

Zo min mogelijk digitale trucage

In de tweeënhalf uur die Tenet duurt, zijn ongeveer vierhonderd shots met CGI (computertrucage) te vinden. "Dat is echt het absolute minimum voor een film van deze omvang", legt Van Hoytema uit. "Waarschijnlijk heeft deze film minder CGI dan de gemiddelde romantische comedy. De meeste trucage is gebruikt om iets uit beeld te halen, zoals een tafel die ergens in de weg stond."

Een van de moeilijkste scènes om te filmen, was voor Van Hoytema een achtervolging op de snelweg in Tallinn. "We lieten IMAX-camera's ontwerpen die achteruit konden draaien. Auto's moesten speciaal worden omgebouwd zodat ze op nieuwe manieren konden bewegen. En daarnaast was het natuurlijk nog heel belangrijk om te bepalen hoe we het zouden gaan filmen. Vanuit welke plek bekijken we de actie?"

De achtervolging in Tallinn was voor Hoyte van Hoytema een van de moeilijkste scènes om in beeld te brengen. Foto: Warner Bros.

Achtervolging begrijpen bleek complexe opgave

"Het is dus niet alleen de uitvoering die complex is, maar ook het begrijpen van de achtervolging zelf", legt Van Hoytema uit. "Sommige gebeurtenissen gaan vooruit, andere achteruit, en op bepaalde momenten hebben ze invloed op elkaar. We moesten dus snappen waar alles precies is, en in welke richting iets of iemand op beweegt."

Normaliter wordt er voor filmopnames een storyboard gemaakt, waarbij alle shots zijn uitgetekend. Maar voor de scène in Tallinn verzon de filmcrew iets anders. Van Hoytema: "De hele scène werd als een soort geanimeerde kaart in de computer ontworpen, met alle perspectieven van auto's en personen. Zo konden we vanuit elke hoek steeds checken of alles wat we wilden draaien ook wel echt klopte."

In hele globale lijnen kan Tenet worden bekeken als spionagefilm, een genre waar Van Hoytema al ervaring mee had dankzij de Bond-film Spectre. "Qua schaal was dat inderdaad vergelijkbaar, dus die ervaring gaf me bij deze film wel vertrouwen. Maar James Bond is ook iconisch, heel specifiek. Het was belangrijk dat Tenet juist niet zo zou voelen. Dus moet je ook eigenlijk alles weer vergeten. De structuur lijkt misschien wel op een spionagefilm, maar verder is het een compleet ander concept. Voor iedere film is het weer belangrijk om je eigen taal te vinden."