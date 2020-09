Toneel- en filmacteur Werner Kolf heeft de afgelopen jaren gemerkt dat de Nederlandse filmwereld langzaam aan het veranderen is. Nu hij de hoofdrol in de nieuwe thrillerserie Commando's speelt, wil hij ook de kans aangrijpen om zijn eigen verhalen te kunnen vertellen. Dat vertelt hij zondag in gesprek met NU.nl.

De 38-jarige Kolf, die voor het Nationale Theater onlangs de titelrol in Othello speelde, is in Commando's te zien als commandant van een speciale eenheid. Zes militairen dragen samen een groot geheim met zich mee, dat naar boven begint te borrelen met het bezoek van een verdachte Nigeriaanse minister. Trauma's en intriges stapelen zich op in tien afleveringen. De eerste aflevering is om 20.25 uur op NPO3 te zien.

"Er zit bloed, zweet en tranen in", vertelt Kolf over de nieuwe reeks, die onder meer in Zuid-Afrika is opgenomen. "We hebben er keihard voor gewerkt. Soms heb je kutdagen, maar uiteindelijk zit er vooral heel veel plezier in. Dat gevoel, die hongerigheid, ik hoop dat het bij de kijkers aankomt."

Kolf gaat op zoek naar kwetsbare kant

Kolf zit in een Amsterdams café naast medeacteur Egbert-Jan Weeber, die vertelt over de militaire training ter voorbereiding op Commando's. "Het was hooguit een snuffelstage", nuanceert Weeber meteen. "Maar we leerden bijvoorbeeld over geweren, handsignalen, communicatie over de radio en hoe zo'n broederschap onder commando's werkt. Als iemand z'n tas nog niet heeft ingepakt en jij wel, waarom de fuck ben je hem dan niet aan het helpen? Die kracht van een unit vind ik heel interessant."

Voor Kolf (Vechtershart, Wolf) is een rol als doortastende en stoere vent weinig nieuws, maar de acteur legt uit dat dit aspect slechts een deel van zijn werk is. "Als mensen me zo willen casten, is dat hartstikke goed. Ik vind mezelf helemaal geen macho, maar waarschijnlijk is het als acteur juist wel mijn kracht. Het is dan aan mij om daarin tegen te kleuren. Bijvoorbeeld door te zoeken naar zijn kwetsbare kant. Dat maakt acteren zo interessant."

59 Bekijk hier de trailer van Commando's

Eigen verhaal vertellen

Kolf legt uit dat hij niet al zijn rollen kan uitkiezen. "Daarom wil ik ook graag mijn eigen dingen ontwikkelen, zodat ik mezelf rollen kan geven. Ik heb tot mijn twintigste in de buurt van de Bijlmermeer gewoond en ik vind dat een ontzettend interessant en rijk gebied. In zo'n arena zou ik graag een puur en oprecht verhaal willen vertellen, met de juiste mensen erbij."

De acteur ziet dat daar in Nederland tegenwoordig meer ruimte voor is. "Vroeger had je heel veel makers die bepaalde arena's nog niet goed genoeg kenden", vertelt Kolf. "Nu gaan de ogen steeds meer open, omdat de maatschappij ook verandert. Kijk maar om je heen. Je ziet hele andere discussies. Ik hoop dat iedereen meegaat in die ontwikkelingen. En doen makers dat niet, dan wil ik me daar verder ook niet druk om maken."

"Ik moet doen wat voor mij goed voelt", besluit de acteur. "Als ik dan tegen gesloten deuren aanloop, probeer ik een andere open te maken. Maar ik ga altijd uit van mijn eigen bronnen, mijn eigen kracht."