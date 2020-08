In de Verenigde Staten zijn sinds deze maand in 44 staten de bioscopen weer heropend. De thriller Unhinged, met Russel Crowe in de hoofdrol, mocht het spits afbijten als eerste nieuwe film die daar landelijk uitkomt en heeft beter gescoord dan verwacht.

De film bracht in het eerste weekend 4 miljoen dollar (zo'n 3,4 miljoen euro) op. Met de kennis dat de bioscopen op slechts 30 tot 50 procent van de maximale capaciteit mogen draaien, is dat een verrassend goed resultaat.

Volgens The Hollywood Reporter keken andere concurrerende Hollywoodstudio's vol spanning mee naar de resultaten van de film en waren zij positief verrast over de resultaten. De opbrengst van de film kan gevolgen hebben voor het lot van andere Hollywoodfilms.

Volgende week wordt het pas echt spannend voor de Amerikaanse filmindustrie, aangezien Christopher Nolans Tenet dan uitkomt. Volgens experts zal die film voor een groot deel bepalen in hoeverre studio's bereid zullen zijn hun grote films dit jaar nog uit te brengen.

Unhinged werd matig tot redelijk ontvangen in de Verenigde Staten. De film heeft een score van 48% op RottenTomatoes, maar werd wel geprezen om het acteerwerk van Russel Crowe.