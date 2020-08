Warner Bros heeft tijdens het online-evenement DC FanDome de cast gepresenteerd van The Suicide Squad. De film staat los van Suicide Squad uit 2016 en wordt geregisseerd door Guardians of the Galaxy-regisseur James Gunn.

De cast bestaat uit een mix van acteurs uit Suicide Squad (2016) en nieuwe gezichten. Zo keren onder anderen Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller) en Joel Kinnaman (Rick Flag) terug in hun oorspronkelijke rol, maar voegen ook nieuwe acteurs als John Cena, Idris Elba en Pete Davidson zich bij de cast.

Lange tijd was er vrijwel niets bekend over de film, maar regisseur James Gunn deelde tijdens het evenement de eerste details. Zo speelt de film zich af in de jaren zeventig tijdens een oorlog en noemt hij het "verreweg de grootste film" die hij ooit heeft gemaakt.

De eerste beelden bestaan uit behind-the-scenes-materiaal en korte shots uit de daadwerkelijke film.

Vorige Suicide Squad financieel succesvol, maar slecht beoordeeld

De vorige Suicide Squad uit 2016 was financieel een groot succes, maar ontving zeer negatieve recensies. Critici vonden de film rommelig en ongebalanceerd. Regisseur David Ayer weet die kritiek aan de hermontage die distributeur Warner Bros maakte na testscreenings. Dat pakte vooral nadelig uit voor Jared Leto's Joker-vertolking in de film, wiens rol drastisch werd ingekort.

Aan James Gunn nu dus de taak om een betere film af te leveren. The Suicide Squad draait vanaf 6 augustus 2021 in de bioscoop.