Aanstaande woensdag gaat de langverwachte actiefilm Tenet in première. De film is de eerste grote blockbuster die uitkomt sinds de uitbraak van COVID-19 en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. Toch lijkt de nieuwe film van Christopher Nolan deze dubbel en dik in te lossen. Critici prijzen de film voor zijn complexiteit en originaliteit.

AD - 5 sterren

"Tien jaar na Inception heeft regisseur Christopher Nolan weer een film gemaakt die het uiterste vergt van de zintuigen van de kijker. Zijn spionagethriller Tenet is een ultieme mindfuck die zich ontrolt als een tweeënhalf uur durende puzzel vormgegeven als een zelden vertoond bioscoopspektakel vol actie, een denderende soundtrack en inventief camerawerk waarvoor de Nederlander Hoyte van Hoytema verantwoordelijk is.

Het knappe van Tenet is dat de film, net als met Inception het geval was, op verschillende niveaus werkt. De film kan als een James Bond-avontuur worden beschouwd met zelfs een groot aandeel van een megalomane schurk die het lot van de wereld letterlijk in zijn handen heeft. Tegelijkertijd wordt het gegeven - heen en weer reizen in de tijd - door Nolan net zo kundig uitgebuit als hij deed met het dromenland van Leonardo DiCaprio in Inception."

Volkskrant - 4 sterren

"Voor iemand die stelt dat men de logica onder al die zinsbegoochelende actiescènes in Tenet (een autoachtervolging die zich zowel vooruit als achteruit - in omkering - afspeelt) niet per se hoeft te doorgronden, weeft Nolan een behoorlijke berg aan informatie door zijn 150 minuten durende sciencefictionthriller. Inversie ('het is geen tijdreizen, het is inversie'), entropie, temporele tangbeweging - de regisseur en scenarist strooit met begrippen die zonder graad in de experimentele thermodynamica tamelijk abstract blijven.

Nu moet maar blijken of het kan: een bonafide bioscoophit scoren als er een pandemie heerst. Tijdgoochelaar Nolan leverde in elk geval de juiste film op het juiste moment voor verbluffend entertainment."

The Telegraph - 5 sterren

"Christopher Nolan's 'tijdsbuigende' actiespektakel is de perfecte film om ons weer in de bioscopen te krijgen - één keer kijken is gewoon niet genoeg.

De diepte, subtiliteit en humor van Pattinsons en Debicki's acteerwerk, wordt pas volledig duidelijk als je weet waar Tenet heen gaat. Wellicht is het geheel wat verwarrend, maar dat geeft niet. Geniet er gewoon van, want dit is een film waar je je geheel aan moet overgeven. Tenet zal velen dan ook in extase achterlaten."

The Hollywood Reporter - geeft geen sterren

"Al met al zorgt het voor een kille, hersenkrakende film - gemakkelijk om te bewonderen, vooral omdat de film zo rijk is aan lef en originaliteit, maar bijna onmogelijk om lief te hebben door het gebrek aan een menselijk aspect.

Tenet zorgt ervoor dat je je zweverig en gehypnotiseerd voelt en tot op een zekere hoogte compleet in de film wordt gezogen door al het spektakel. Tegelijkertijd is het zo diepgaand en complex, dat de enige optie voor de kijker is om te ontspannen en je hersens langzaam maar zeker te laten ontploffen als een opgeblazen ballon."

