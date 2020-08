Van een docuserie over oude videogames tot een Oscar-winnende muziekdrama A Star Is Born; Netflix breidde deze week het aanloop uit met verschillende films en series. Bekijk hieronder welke titels de streamingdienst toevoegde.

Series

Lucifer (seizoen 5)

De duivelse titelheld van deze fantasyserie keert terug uit de hel, maar hij gedraagt zich vreemd. Al snel blijkt dat het om zijn tweelingbroer gaat, die zich voordoet als Lucifer. De vraag is dan natuurlijk wat er precies is gebeurd. De eerste acht afleveringen van het nieuwste seizoen staan nu op Netflix. Het tweede gedeelte volgt later.

High Score

De nieuwe docuserie High Score blikt terug op de tijd van oude videogames. Van de eerste Mario en de opkomst van Pac-Man tot het succes van Sonic: deze docu vertelt je alles wat je moet weten over de geschiedenis van computerspellen.

It’s Okay to Not Be Okay

De Zuid-Koreaanse serie It's Okay to Not Be Okay draait om een asociale kinderboekenauteur en een psychiatrisch verpleegkundige. Ze hebben het idee dat ze door niemand worden begrepen, totdat ze elkaar vinden.

Castle & Castle

Deze nieuwe dramaserie laat kijkers kennismaken met een groot advocatenkantoor in het Nigeriaanse Lagos. Het stel dat dit kantoor leidt, blijkt hele andere opvattingen te hebben over wat het beste is voor hun bedrijf. En dat is allesbehalve goed voor hun huwelijk.

Films



A Star Is Born

Deze muziekfilm werd in 2018 voor acht Oscars genomineerd. Het verhaal, dat al meerdere keren werd verfilmd, gaat over een instabiele countryzanger (Bradley Cooper), die een talentvolle maar onbekende zangeres (Lady Gaga) begeleidt op haar weg naar beroemdheid. Lady Gaga kreeg een Oscar-nominatie voor haar acteerwerk en won het beeldje voor de titelsong Shallow.

13 Going On 30

De dertienjarige Jenna droomt in deze comedy van het perfecte leven, maar had nooit kunnen bedenken dat haar toekomst sneller dan verwacht zou aandringen. Als ze wakker wordt, is ze namelijk plots veranderd in een volwassen vrouw (Jennifer Garner). Ze is knap, succesvol en over een paar dagen wordt ze dertig. Maar de vraag is of ze wel gelukkig is.

Smallfoot

Channing Tatum spreekt de stem in van Migo, een yeti die ervan is overtuigd dat er mensen rondlopen op deze planeet. De rest van zijn soort wil echter niet geloven dat deze gekke en kleinvoetige wezens ooit hebben bestaan, dus aan Migo de taak om bewijs te leveren.

The Sleepover

Clancy en haar broertje Kevin komen erachter dat hun moeder een dief is, die wordt gedwongen om een laatste roof te plegen. De kinderen schakelen hulp in om een reddingsactie op touw te zetten. De actiecomedy The Sleepover werd geregisseerd door Trish Sie, die eerder Pitch Perfect 3 maakte.

Class of '83

Deze Indiase actiethriller gaat over een politieagent die vijf studenten opleidt tot huurmoordenaars, om ze zo te laten vechten tegen politiecorruptie en zware criminelen. De vraag is echter of hij alle gevaren kan overzien waarin hij zichzelf en zijn leerlingen stort.

