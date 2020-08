Pierre Bokma krijgt een dubbelrol in Siegfried, de verfilming van het gelijknamige boek van Harry Mulisch. Naast als het alter ego van de schrijver, die in het boek Rudolf Herter heet, is de acteur ook te zien als Adolf Hitler. Dat maakt producent Gijs van de Westelaken zaterdag bekend in gesprek met de Volkskrant.

De schrijver in Siegfried werkt anno 1999 aan een essay over de dictator. Wanneer Herter in contact komt met twee oud-bedienden van Hitler, ontdekt hij dat de beruchte machthebber en zijn vrouw een verborgen zoon hadden. Bokma's vertolking van Hitler is dus vermoedelijk in flashbackscènes te zien.

De acteur was al meerdere keren te zien als Hitler, onder meer vorig jaar in de historische comedyserie Welkom in de jaren 20 en 30. In 2010 stond Bokma op het toneel in de tragikomische voorstelling Ik hield van Hitler, waarin hij samen met onder anderen Cees Geel en Frank Lammers de titelrol vertolkte.

Siegfried wordt geregisseerd door Frans Weisz, die in de Volkskrant laat weten momenteel nog bezig te zijn met de casting. Bokma is al langer aan het project verbonden, hoewel zijn rol als Hitler nog niet bekend was. Wanneer de opnames moeten beginnen, is nog niet duidelijk.