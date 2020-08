In maart werden de opnames van Ships in the Night: A Martha’s Vineyard Mystery, waarin acteur Jesse Metcalfe een hoofdrol speelt, uitgesteld wegens het coronavirus. De acteur is sinds vorige week weer op de set, maar dat brengt veel protocollen met zich mee, al helemaal op het gebied van zoenscènes. Dat vertelt de acteur vrijdag aan Variety,

"Ik heb één zoenscène in de film", vertelt de 41-jarige acteur. "We doorlopen een streng protocol. We hebben ons allebei (Metcalfe en zijn tegenspeelster, red.) opnieuw laten testen op het coronavirus. We gebruiken allebei een spray op onze gezichten waarvan ik vermoed dat het het virus doodt en we gebruiken ook een speciaal mondwater na de zoenscène."

Hij vervolgt: "Iedereen kan zijn eigen mening over de effectiviteit ervan hebben, maar er is beslist een behoorlijk protocol rond intimiteit tijdens het filmen."

Op de vraag of dit de toekomst van filmen wordt, antwoordt de acteur: "Een beetje. Ik denk dat we de verspreiding van het virus echt kunnen beheersen en indammen door crew en acteurs in quarantaine te plaatsen vóór de productie." Dat gebeurde ook in dit geval, doordat de film wordt opgenomen in Canada.

'Je moet een quarantaineplan hebben'

Voordat Metcalfe naar Canada vloog, werd hij in Los Angeles op het coronavirus getest. Toen hij eenmaal was geland, moest hij veertien dagen in quarantaine voor het geval hij tijdens zijn vlucht coronavirus had opgelopen en vervolgens moest hij nog een test ondergaan voordat hij begon met filmen. Ook mogen cast en crew de omgeving niet verlaten om de kans op ziek worden en verspreiding van het virus te verkleinen.

"Toen ik op het eiland kwam, moest ik een quarantaineplan hebben", vertelt de acteur. "Je moet weten waar je verblijft, iemand moet je alles brengen wat je nodig hebt: boodschappen, enzovoorts. Je mag veertien dagen niet weg. Dat is wat ik gedaan heb."