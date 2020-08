Ben Affleck keert terug als Batman. De 48-jarige acteur krijgt de hoofdrol in de nieuwe film The Flash, zo maakt regisseur Andy Muschietti vrijdag bekend.

Affleck speelde drie jaar geleden voor het laatst het stripheldenfiguur in Justice League. Een jaar daarvoor droeg hij de Batman-cape als personage Bruce Wayne ook in Batman v Superman: Dawn of Justice en Suicide Squad.

In The Flash, dat losstaat van The Batman (waarin Robert Pattinson als Batman fungeert) en in 2022 moet verschijnen, speelt Ezra Miller verder de rol van superheld Barry Allen.

"Ben is een groot onderdeel van de emotionele impact van de film", aldus Muschietti tegen Vanity Fair. "De interactie tussen Barry en Afflecks Wayne zal een emotioneel niveau brengen dat we nog niet eerder hebben gezien. Het is de film van Barry, het is het verhaal van Barry, maar hun personages zijn meer verwant dan we denken."