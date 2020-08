Netflix heeft zijn excuses aangeboden voor het promotiemateriaal dat werd gebruikt om de Franse film Cuties (Mignonnes) aan te kondigen. Op het Twitter-account van de streamingdienst valt te lezen dat de eerder gebruikte poster en beschrijving zijn verwijderd.

"Het spijt ons zeer dat we een ongepaste poster voor de film Cuties hebben gebruikt", schrijft Netflix. "Het is niet oké en niet representatief voor deze Franse film die een prijs heeft gewonnen op het Sundance Film Festival. We hebben de foto's en beschrijving bijgewerkt."

Na de plaatsing van het promotiemateriaal ontstond commotie. De poster zou kinderen seksualiseren en in de beschrijving van de film werd gesproken over een elfjarige die zich aansluit bij een dansgroepje dat twerkt. Critici vinden dat Netflix de film, die op 9 september verschijnt, helemaal niet zou moeten aanbieden.

In het door Maïmouna Doucouré geregisseerde Cuties sluit een elfjarig meisje zich aan bij een dansgroep van leeftijdgenoten, wat niet wordt gewaardeerd door haar traditionele familie. De regisseuse heeft in interviews gezegd dat er juist meer over de seksualisering van kinderen op sociale media moet worden gesproken en dat ze hoopt dat met de film te bereiken.

De film won de prijs voor World Cinema Dramatic Directing op het Sundance Film Festival.