Netflix heeft bekendgemaakt dat het vierde seizoen van The Crown vanaf 15 november te zien zal zijn. Daarnaast worden in een trailer de eerste details bekend over het verhaal van het nieuwe seizoen.

In het vierde seizoen van de hitserie ligt de focus op Margaret Thatcher (Gillian Anderson) en prinses Diana (Emma Corrin).

De koers van de eerste vrouwelijke Britse premier lijkt vooral tot polarisatie in het land te leiden. Tegelijkertijd lopen de spanningen tussen de minister-president en de koningin hoog op. Ondertussen krijgt prins Charles en relatie met de jonge Diana Spencer, wat voor veel media-aandacht zorgt.

De opnames van het vierde seizoen van The Crown zijn vlak voor de coronacrisis opgenomen.

Eerder werd al bekend dat actrice Elizabeth Debicki de rol van prinses Diana in het vijfde en zesde seizoen zal overnemen, aangezien de prinses dan in een latere levensfase te zien zal zijn.