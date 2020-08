De opnames van de film The Batman zullen in september weer van start gaan, melden bronnen aan Variety en Deadline.

De film wordt opgenomen in de Britse Warner Bros.-studio in Leavesden. De crewleden zijn daar momenteel druk bezig met het opnieuw opbouwen van de sets, wat de geruchtenstroom op gang bracht.

Er zouden nog drie maanden uitgetrokken moeten worden om alle opnames af te ronden. De verwachting is dat alle opnames aan het eind van 2020 klaar zijn.

De nieuwe Batman-film, met Robert Pattinson in de hoofdrol, moest de productie in maart na zeven weken stopzetten door de gevolgen van de coronacrisis. De film zou eigenlijk volgend jaar zomer in de bioscopen verschijnen, maar de releasedatum is inmiddels verschoven naar 1 oktober 2021.

The Batman wordt geregisseerd door Matt Reeves en zou voor een wat duistere en realistischere toon gaan. Dit in tegenstelling tot recente films waarin Batman opdook, zoals Batman v Superman: Dawn of Injustice en Justice League.