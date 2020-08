Summer de Snoo krijgt een eigen serie op Videoland. In de driedelige reeks Summer - Picture Perfect geeft het elfjarige model een inkijkje in haar leven, zo meldt Videoland-eigenaar RTL.

De Rotterdamse, die volgens RTL binnenkort een contract in Milaan tekent, werd van mei 2019 tot januari dit jaar gevolgd door regisseur Cheeru Mampaey. De productie is in handen van Zodiak Nederland en Het Konijn, dat bekend is van onder meer Expeditie Robinson.

“Toen ik begin 2019 over Summer las in de pers was ik meteen getriggerd. Ik hou van verhalen rond ambitie en het volgen van dromen", aldus Mampaey. "Ongeacht de leeftijd moet iemand de kans krijgen om zijn doelen waar te maken en daar past Summer perfect in."

"Bij de eerste ontmoeting had ik meteen een klik met Summer en wist ik dat het een boeiende tijd zou worden. Ik ben erg dankbaar dat het gezin en Summer voor mij als maker hebben gekozen, dat ze mij in hun gezin hebben opgenomen en openhartig en eerlijk hun verhaal met mij hebben gedeeld."

De driedelige documentaire is vanaf 8 september in zijn geheel te zien bij Videoland.