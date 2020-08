De film Jurassic World: Dominion wordt op Malta met een kleinere crew opgenomen vanwege de oplaaiing van het coronavirus op het eiland, meldt filmproducent Universal Studios woensdag. De aankondiging volgt na berichtgeving van lokale media dat vier medewerkers besmet zijn geraakt met COVID-19.

Door het besluit zullen er nog zo'n tweehonderd mensen tot en met september meewerken aan de derde Jurassic World-film, ongeveer de helft van wat aanvankelijk de bedoeling was. In totaal kosten de opnames van de film 168 miljoen euro.

MaltaToday schreef op 11 augustus dat vier medewerkers van de film positief testten op het coronavirus. Zij zijn, net als de mensen met wie ze in contact zijn geweest, in isolatie gegaan. Universal meldt in een verklaring niets over de besmettingen in het personeelsbestand.

Op Malta is deze maand een piek gemeld in het aantal besmettingen. Op dit moment zijn 677 mensen besmet op het eiland, dat ruim 400.000 inwoners telt. Alle nachtclubs, discotheken, concertzalen en sportclubs zijn op last van de overheid gesloten.

Het is niet de eerste tegenslag voor Jurassic World: Dominion. De opnames van de film werden in februari al na twee weken stilgelegd vanwege de coronacrisis. Pas in juli konden de werkzaamheden worden hervat. De film moet in juni volgend jaar uitkomen.