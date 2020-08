De serie Warrior Nun, die in juli in première ging op Netflix, krijgt een vervolg. Hoofdrolspeelsters Alba Baptista, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner en Olivia Delcán zijn allen wederom te zien, meldt de streamingdienst woensdag volgens The Wrap.

De rest van de cast wordt op een later moment bekendgemaakt. Ook de Nederlandse actrice Thekla Reuten speelt mee in Warrior Nun.

Warrior Nun is de seriebewerking van de gelijknamige mangastrip en gaat over een groep nonnen die een geheime strijd tegen het kwaad voert. Per ongeluk stoppen zij hun belangrijkste bron in het lijf van het meisje Ava, dat op een dag wakker wordt in een mortuarium en ontdekt dat ze superkrachten heeft.

Reuten speelt de rol van Jillian Salvius, de CEO van een techbedrijf die een bedreiging vormt voor het Vaticaan wanneer ze een ontdekking doet die er mogelijk voor zorgt dat religie overbodig wordt.

Wanneer het vervolg op Netflix te zien is, is nog niet bekend.