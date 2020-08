Tove Lo, bekend van hits als Habits (Stay High), gaat voor het eerst acteren. De 32-jarige Zweedse, die woonachtig is in Los Angeles, krijgt een rol in The Emigrant, een verfilming van de gelijknamige vierdelige boekenreeks.

"Acteren is altijd een droom van me geweest, het was nooit een concreet doel", vertelt Tove Lo (echte naam Ebba Tove Elsa Nilsson, red.) aan Deadline. "Maar ik vind het enorm leuk deel uit te mogen maken van dit project."

De singer-songwriter kruipt in de rol van Ulrika, een rol die in de eerdere verfilming uit 1971 werd vertolkt door Monica Zetterlund, eveneens zangeres. Andere rollen zijn er voor Gustav Skarsgard (Vikings) en Lisa Carlehed (Until We Fall).

Tove Lo vloog recentelijk terug naar Zweden, waar ze inmiddels met de opnames van de film is begonnen. Hierbij worden uiteraard de coronamaatregelen in acht genomen. "De repetities verliepen veilig tot nu toe", vertelt de zangeres.

The Emigrants, uitgebracht in de jaren vijftig en zestig, vertelt het verhaal van meerdere Zweedse emigranten die hun heil zoeken in Amerika. Het verhaal, geschreven door de Zweed Vilhelm Moberg, speelt zich af in de negentiende eeuw.

Het verhaal werd vertaald in meer dan twintig talen en in Zweden werden er bijna twee miljoen exemplaren van de boeken verkocht. Het is de bedoeling dat de film rond de kerstdagen in 2021 verschijnt.