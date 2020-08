Ben Cross is dinsdag na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd overleden in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De Britse acteur was vooral bekend van zijn hoofdrol in de sportfilm Chariots of Fire uit 1981.

Cross overleed aan de gevolgen van een ziekte, maar zijn familie wilde hierover geen verdere details kwijt, schrijft zijn dochter op Facebook.

De acteur speelde naast Chariots of Fire ook in de reboot van Star Trek uit 2009 en in First Knight.

Cross behaalde in de jaren zeventig zijn diploma aan de Royal Academy of Dramatic Art in Londen. Daarna speelde hij verschillende theaterrollen. Zijn eerste grote filmrol was in A Bridge Too Far, waarin hij speelde naast Sean Connery en Michael Caine.

De belangrijkste rol van Cross was die in de Britse sportfilm Chariots of Fire uit 1981, een waargebeurd verhaal over atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van 1924. De film won meerdere Oscars.

Cross was sinds 2018 getrouwd met Deyana. Hij laat twee kinderen achter.