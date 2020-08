Meghan Markle en de Britse prins Harry zoeken in Hollywood naar partijen die geïnteresseerd zijn in hun televisieproject, zo melden bronnen aan Variety. Het koppel heeft al in juni verkennende gesprekken gevoerd, meldt de entertainmenttitel.

Het is op dit moment niet duidelijk om wat voor project het gaat, maar volgens goed ingevoerde bronnen duidt alles op een televisieserie. Het koppel zou bovendien graag als producenten mee willen werken.

Een van de partijen waarmee al gesproken zou zijn, is NBVUniversal. Markle heeft ervaring met die filmstudio, doordat die Suits produceerde. In deze serie was Markle tussen 2011 en 2018 te zien. Ze stopte daarna met acteren, omdat ze zich aansloot bij de Britse koninklijke familie.

Een andere bron laat aan Variety weten dat Markle op geen enkele manier haar acteercarrière zou willen oppakken. Het ligt dan ook niet voor de hand dat zij in het nog geheime project een rol voor zichzelf ziet weggelegd.

Voordat het stel afstand deed van koninklijke titels, maakte Harry bekend dat hij samen met Oprah Winfrey aan een serie over mentale gezondheid werkt. Ook was hij recent te zien in de trailer van de Netflix-documentaire Rising Phoenix, over de Paralympische Spelen.