Van muziekfenomeen ABBA tot de duistere superheldenfilm Hellboy II, Videoland voegde deze week uiteenlopende titels toe aan het aanbod. Bekijk hieronder welke films en series erbij kwamen.

Series

New Amsterdam

Dokter Max Goodwin (Ryan Eggold) is de nieuwe directeur van het New Amsterdam-ziekenhuis, dat al jaren te kampen heeft met slecht management en uit de hand gelopen bureaucratie. Max laat een frisse wind waaien en wil vooral weer zoveel mogelijk mensen genezen. Maar niet iedereen neemt hem dat in dank af. Het tweede seizoen van deze serie verscheen eerder ook al bij Ziggo.

Ik Weet Er Alles Van VIPS

In deze dagelijkse RTL-quiz, gepresenteerd door Ruben Nicolai, beantwoorden kandidaten vragen over hun eigen hobby. Het succes van de show resulteerde in een speciale versie met bekende Nederlanders, die nu op Videoland te zien is. Onder anderen Rintje Ritsma, Steven Brunswijk en Fajah Lourens doen mee aan de quiz.

Voor Hetzelfde Geld

Presentatrice Natasja Froger en makelaar Debbie Mels helpen mensen in hun zoektocht naar een huis buiten de stad. Want op het platteland krijg je bijvoorbeeld meer vierkante meters voor je budget. Het nieuwste seizoen van Voor Hetzelfde Geld is sinds maandag bij RTL 4 te zien en via Videoland te bekijken.

136 Bekijk de trailer van Hellboy II: The Golden Army

Films

Hellboy II: The Golden Army

De demon Hellboy nam het eerder op tegen superschurk Grigori Rasputin en vecht in dit vervolgdeel tegen een wrede prins uit een verborgen fantasiewereld. Ron Perlman speelt opnieuw de titelheld in deze fantasyfilm uit 2008, die werd geregisseerd door Oscar-winnaar Guillermo del Toro (The Shape of Water, Crimson Peak). In 2019 kwam er een reboot met een nieuwe hoofdrolspeler en regisseur.

Divergent-reeks

In deze drie sciencefictionfilms, gebaseerd op de gelijknamige tienerboeken van Veronica Roth, wordt de maatschappij opgedeeld in vijf facties. Hoofdpersonage Tris Prior (Shailene Woodley) komt erachter dat ze niet bij één groep hoort en daarmee een 'divergent' is. Een gevaar in ogen van de machthebbers, maar ook een mogelijk sleutelfiguur om een betere wereld te krijgen. Na Divergent en Insurgent werd slotdeel Allegiant opgeknipt om twee films te kunnen maken. Het beoogde vierde deel uit de filmreeks werd echter nooit gemaakt vanwege tegenvallende bezoekcijfers. Wie wil weten hoe het verhaal eindigt, moet dus nog het laatste boek van Roth erbij pakken.

De magie van ABBA

Deze korte documentaire neemt een kijkje achter de schermen bij ABBA. De Zweedse muziekgroep wordt gevolgd bij het maken van drie hits: Mamma Mia, Dancing Queen en The Winner Takes It All.

