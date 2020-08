Keira Knightley voelde zich op de rode loper van de Golden Globes een paar jaar geleden als 'een stuk vee', omdat de aanwezige fotografen de passerende actrices rapportcijfers gaven. Dat zegt ze in AD.

"Terwijl ik daar toch zo professioneel mogelijk mijn werk probeer te doen."

De 35-jarige Knightley speelt de hoofdrol in de nieuwe film Misbehaviour, waarin een feministische groepering de Miss World-verkiezing in 1970 probeert te verstoren. De Britse actrice ziet overeenkomsten tussen dit soort verkiezingen en de rode lopers die georganiseerd worden voorafgaand aan premières.

"De vrouwen werden op hun maten gejureerd. Het is nog altijd in mijn optiek een seksistische manier om mensen te beoordelen. Het is een vleesmarkt, maar dat geldt trouwens ook voor de rode loper waar ik regelmatig op moet verschijnen."

'We lopen heel ver achter bij wat de mannen verdienen'

Knightley geeft toe dat zij een deel van haar succes ook te danken heeft aan haar uiterlijk, maar volgens haar is het exploiteren van een mooi voorkomen voor veel vrouwen een van de weinige opties om in hogere salarisschalen terecht te komen dan hun mannelijke collega's.

"Volgens mij kan een vrouw maar op twee manieren meer geld verdienen dan een man: als fotomodel en als prostituee. Voor het overige lopen wij heel ver achter bij wat de mannen verdienen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat wij het hier nog steeds over moeten hebben."

Misbehaviour is vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien.