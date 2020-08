Ron Boszhard is samen met Rian Gerritsen (De Luizenmoeder), Dennis Willekens (Dit zijn wij) en Beppie Melissen (Oogappels) te zien in de nieuwe Zapp-familieserie Ron & Riet vertrekken niet!. De serie, geschreven door Promenade-maker Diederik Ebbinge, is vanaf 17 september te zien op het YouTube-kanaal van Zapp.

De serie draait om het echtpaar Ron en Riet (rollen van Boszhard en Gerritsen), die een mobiele friettent willen openen aan de Spaanse stranden.

Dit lukt wegens de coronacrisis niet en het koppel opent daarom noodgedwongen hun zaak op een Brabantse camping. Het stel doet tijdens hun videogesprekken met Riets moeder (gespeeld door Melissen) alsof ze wel in Spanje zijn, met de nodige chaos van dien.

Ook onder anderen Bas Hoeflaak, Remko Vrijdag en Fenna Ramos zijn te zien in de nieuwe serie.

Ebbinge schreef eerder twee seizoenen van de succesvolle serie De Luizenmoeder en is momenteel te zien in de satirische talkshow Promenade.

Ron & Riet vertrekken niet! is vanaf 17 september elke week te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.