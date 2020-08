Will Smith en Kevin Hart krijgen de hoofdrollen in een remake van de jarentachtigcomedy Planes, Trains & Automobiles. Ze zijn te zien in de rollen die in de originele versie werden gespeeld door Steve Martin en de inmiddels overleden John Candy.

De film uit 1987, geregisseerd door The Breakfast Club-maker John Hughes, draait om twee zakenmannen die elkaars tegenpolen zijn. Ze proberen samen op tijd thuis te komen voor de Thanksgivingviering, maar belanden hierbij in een verkeerschaos.

De remake zal een 'moderne update' van de film worden, meldt Variety. Het script wordt geschreven door Aeysha Carr, die ook meewerkt aan de sitcom Brooklyn Nine-Nine.

Het is de eerste keer dat Smith en Hart samen in een film te zien zijn. Smith speelde meest recentelijk in Bad Boys for Life, Hart was het laatst op het witte doek te zien in Jumanji: The Next Level.