The Kingmaker, de door Lauren Greenfield gemaakte documentaire over dictatorechtgenote Imelda Marcos, wordt in delen van Thailand geboycot.

Hoewel de documentaire al meer dan zes weken te zien is in de Thaise hoofdstad Bangkok, verzetten zich vooral zuidelijke steden en provincies van het koninkrijk tegen de vertoning van de film over de vrouw van de Filipijnse ex-dictator Ferdinand Marcos.

Greenfield zet in de documentaire uiteen hoe de 91-jarige Marcos en haar familie sinds de jaren zestig al decennialang grote invloed uitoefenen op de Filipijnse regering en hoe haar zoon goede contacten onderhoudt met de huidige president van het land Rodrigo Duterte.

Op dit moment vinden er in Thailand grote demonstraties plaats tegen het leger dat in 2014 de macht greep. Betogers pleiten onder meer voor meer democratie en lagere straffen voor mensen die kritiek hebben op de overheid.

Deze onlusten zouden de reden kunnen zijn dat de Thaise provinciebesturen de documentaire over de vrouw van de Filipijnse ex-dictator als propaganda beschouwen en in de ban willen doen. Thailand is onderverdeeld in bijna tachtig provincies, die geleid worden door gouverneurs.