Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week onder meer het nieuwe seizoen van Dirty John en de nieuwe Netflix Original-film Project Power.

Series

Dirty John (seizoen 2)

Het True Crime-verhaal rondom Debra en John uit seizoen 1 van Dirty John is afgerond, en seizoen 2 gaat dan ook verder met een geheel nieuwe, eveneens waargebeurde verhaallijn. We maken kennis met Betty Broderick die in een gevaarlijk kat-en-muisspel terechtkomt met haar man, van wie ze vermoedt dat hij vreemdgaat met zijn assistente. Het resulteert in een van de meest controversiële scheidingen uit de Amerikaanse geschiedenis.

Teenage Bounty Hunters (seizoen 1)

Het team achter Orange is the New Black en G.L.O.W. komt met een nieuwe serie: Teenage Bounty Hunters. Hierin volgen we de tweelingzussen Blair en Sterling die werken als premiejagers maar ook gewoon naar school gaan. Daarnaast hebben ze te maken met alle typische puberproblemen.

Zin in meer goede nieuwe Netflix-series? Dit zijn de beste van 2020 tot nu toe.

3% (seizoen 4)

De dystopsiche serie 3% loopt ten einde. Sinds deze week staat het vierde en laatste seizoen online. In de show kunnen twintigers (een hele kleine) kans maken om op de Offshore te leven, een rijk en paradijselijk eiland met 3 procent van de bevolking. De rest woont in overbevolkte krottenwijken.

Greenleaf (seizoen 5)

Het paradepaardje van OWN (Oprah Winfrey Network) loopt ook ten einde. In het kerkdrama Greenleaf, waarin Winfrey zelf ook een rol speelt, volgen we de soms gewetenloze Greenleaf-familie (eigenaar van een megakerk in Memphis) inclusief al hun sappige geheimen en leugens.

Game on! A Comedy Crossover (vierdelige special)

Netflix gooit vier van haar populairste familie-sitcoms in de blender! In de crossover-special bundelen de personages van The Big Show Show, Mr. Iglesias, The Expanding Universe of Ashley Garcia en Family Reunion de krachten en lopen hun verhaallijnen door elkaar.

Rita (seizoen 1 t/m 5)

Deense drama-comedyserie over docent Rita, gespeeld door Mille Dinesen. Deze alleenstaande moeder van drie is de minst politiek correcte lerares op school. Roken op het meisjestoilet, seks hebben met de rector, schelden in de klas. Dat soort dingen. Ze is geliefd bij leerlingen, maar volwassenen moeten haar niet zo.

Films

Project Power

Netflix’ nieuwste grote actiefilm Project Power speelt zich af in een wereld waarin er een pil bestaat die de gebruiker vijf minuten lang een unieke superkracht geeft. We volgen een politieagent (Joseph Gordon-Levitt) die misdaad moet bestrijden terwijl deze pil zijn intrede doet. Hij gaat samen met een jonge drugsdealer (Dominique Fishback) en een voormalige soldaat (Jamie Foxx) het gevecht met deze nieuwe drug aan.

Zin in meer goede Netflix Originals? Dit zijn de beste van 2020 tot nu toe.

Onze Jongens in Miami

In Onze Jongens In Miami reizen Jorrit (Jim Bakkum) en zijn kameraden Bas (Martijn Fischer) en Thijs (Juvat Westendorp) naar Miami om daar een stripclub te openen. Ze dromen van succes en gouden bergen, maar het pand dat ze gekocht hebben staat op instorten. Daarnaast wordt Jorrit ook nog verliefd op een mysterieuze danseres (Eva van de Wijdeven) die hem helemaal inpalmt.

The Dare

Horrorfilm The Dare neemt ongeveer hetzelfde verhaal als klassieker Saw en geeft daar een nieuwe invulling aan. Na een brute huisoverval wordt familieman Jay Jackson wakker in een smerige kelder met drie andere gevangenen. Per toeval komen de slachtoffers tot de ontdekking dat ze iets gemeen hebben met elkaar - en dat alles terwijl een krankzinnige killer ze bestookt met dodelijke puzzels.

The Break-Up

Vince Vaughn en Jennifer Aniston spelen in The Break-Up een koppel dat uit elkaar wil. De twee hebben echter een probleem: vanwege hun gezamenlijke appartement, waar beiden veel geld in stopten, wil geen van hen vertrekken. Dan maar het appartement in twee helften verdelen, met alle gevolgen van dien.

No Strings Attached

In de rauwe romcom No Strings Attached spelen Natalie Portman en Ashton Kutcher twee beste vrienden die besluiten friends with benefits te worden, maar toch gevoelens voor elkaar krijgen.

This is 40

Regisseur Judd Apatow neemt ons weer mee in de levens van Pete (Paul Rudd) en Debbie (Leslie Mann) die we leerden kennen in Knocked Up (2007). Het getrouwde stel ziet het allemaal niet meer zo zitten. Hun kinderen haten elkaar, er zit geen fut meer in hun huwelijk en dan gaat het met hun beide carrières ook nog eens rampzalig.

The Invention of Lying

De door Ricky Gervais geschreven én (deels) geregisseerde comedy The Invention of Lying stort ons in een alternatieve wereld waarin mensen alleen maar de waarheid kunnen vertellen. Totdat filmschrijver Mark Bellison (Ricky Gervais) ontdekt dat hij kan liegen. En dan gaat er plots een wereld voor hem open.

Documentaires

(Un)Well

De docu-reeks (Un)Well legt de schimmige kant van de lucratieve welness-sector onder de loep. Want zijn 'essential oils' wel helend en waarom zweren sommige bodybuilders bij moedermelk?