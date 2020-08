De zombiefilm Army of the Dead wordt opnieuw opgenomen met Tig Notaro als vervanger voor Chris D'Elia, meldt Deadline vrijdag. D'Elia werd in in juni beschuldigd van seksueel wangedrag.

Hoewel de film, geregisseerd door Zack Snyder, al compleet gefilmd was en in 2021 zou worden uitgebracht, worden er toch nieuwe opnames gemaakt. De nieuwe beelden bevatten zowel daadwerkelijke opnames met meerdere acteurs, als Notaro die acteert tegenover een partner op een groen scherm.

D'Elia werd in juni beschuldigd van het seksueel lastigvallen van een minderjarig meisje op sociale media. Hierna volgden meerdere beschuldigingen, waarop Netflix zijn serie annuleerde en zijn managementbureau CAA de samenwerking verbrak. De veertigjarige acteur ontkent alle aantijgingen.

Army of the Dead speelt zich af na een zombie-uitbraak in Las Vegas, waar een groep huurlingen zich in een quarantainezone begeeft om de grootste roofoverval ooit uit te voeren.

De productie van de Netflix-film zal weer verder gaan zodra dit veilig volgens de coronamaatregelen kan. Wanneer de film uitkomt is nog niet bekend.