Het tweede seizoen van de misdaadserie Undercover zal niet in zijn geheel direct online komen, meldt Netflix. De streamingdienst gaat in tegenstelling tot de eerste reeks elke week een nieuwe aflevering uitbrengen.

Het eerste deel zal op 6 september te zien zijn op Netflix. Daarna komt er iedere zondag een nieuwe aflevering, tien weken lang. De laatste aflevering verschijnt op 8 november.

In het tweede seizoen van Undercover zit hoofdpersoon Ferry Bouman, gespeeld door acteur Frank Lammers, vast in de gevangenis en zint hij op wraak op de twee undercoveragenten (Anna Drijver en Tom Waes) die hem in de boeien sloegen.

Een derde seizoen van de serie is al aangekondigd.