QT8, de documentaire over het werk en leven van regisseur Quentin Tarantino, wordt de eerste bioscoopfilm die de nieuwe Kijkwijzer-classificatie voor achttien jaar en ouder krijgt. Dat meldt Shownieuws vrijdag.

Dat de documentaire over de regisseur - onder anderen bekend van Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Inglorious Basterds en Kill Bill - pas voor een 18+-publiek is bestemd, is opvallend te noemen. Dit komt doordat alle scènes uit de speelfilms die in de film vertoond zullen worden eerder door Kijkwijzer zijn geclassificeerd voor zestien jaar en ouder.

Naast de al bestaande leeftijdsclassificaties (alle leeftijden, 6+, 9+, 12+ en 16+), heeft Kijkwijzer begin dit jaar twee nieuwe adviezen geïntroduceerd. Zo kan een film voortaan ook geschikt worden bevonden voor een doelgroep vanaf veertien jaar of vanaf achttien jaar. NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, deed dit omdat "in het huidige media-aanbod meer dan voorheen een genuanceerde classificatie is vereist voor heftige inhoud en beelden".

Door de nieuwe leeftijdsadviezen kunnen doelgroepen beter worden afgebakend. Zo kunnen films die te heftig zijn voor twaalfjarigen, maar die niet dusdanig heftig zijn dat ze pas beschikbaar zouden moeten zijn voor zestienjarigen, nu een betere adviesleeftijd krijgen. Films die extreem geweld of porno bevatten kunnen nu het label 18+ krijgen, terwijl zij eerst geadviseerd werden voor kijkers ouder dan zestien.

QT8 is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien. Bioscoopketen Pathé organiseert de komende weken al voorpremières van de documentaire.