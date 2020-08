Raymi Sambo, die ervan wordt beschuldigd tijdens de afgelopen jaarwisseling een vrouw te hebben mishandeld, is door de officier van justitie gedagvaard wegens zware mishandeling dan wel mishandeling. De 49-jarige acteur moet op 9 september voor de rechter verschijnen.

Er wordt volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen schikking getroffen, "omdat de officier van justitie de feiten te ernstig vindt en deze dus aan de rechter wil voorleggen", zo laat het OM aan NU.nl weten na berichtgeving van Shownieuws.

Sambo heeft eerder toegegeven dat er tijdens de jaarwisseling een incident heeft plaatsgevonden. De acteur heeft spijt betuigd en zegt dat zowel hij als het slachtoffer dronken was op het moment van zijn actie. De vrouw heeft op 2 januari aangifte gedaan. Zij bestrijdt de bewering dat ze op het moment van de vermeende mishandeling dronken was.

Volgens de vrouw waren zij en de acteur tijdens de jaarwisseling op een besloten feest. Sambo wilde naar huis, maar het slachtoffer en een vriend van de acteur drongen erop aan dat hij nog even bleef. Na een discussie zou de vrouw tegen Sambo gezegd hebben: "Laten we 2020 leuk beginnen." Vervolgens zou hij haar een klap hebben gegeven.

Sambo is bekend van rollen in All Stars en SpangaS en is met zijn eigen gezelschap VIG actief als theatermaker.