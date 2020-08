Regisseur Steven de Jong werkt aan een nieuwe film in de De Kameleon-reeks. In de film die volgend jaar in de bioscoop moet verschijnen, wordt de tweeling die de hoofdrol speelt door nieuwe acteurs vertolkt, meldt Just Film Distribution vrijdag.

De nieuwe film is de derde in de reeks van De Kameleon, gebaseerd op de jeugdboeken van Hotze de Roos. De schippers van de Kameleon en Kameleon 2 verschenen in 2003 en 2005 en werden eveneens geregisseerd door De Jong. In 2018 maakte hij voor de NPO een serie over de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer.

In de film die in de zomer van 2021 moet verschijnen, worden de hoofdrollen gespeeld door Sens en Imme Gerritsen. Enkele acteurs die ook in de serie te zien zijn, keren terug. Zo speelt Cas Jansen boerenknecht Gerben en is Michiel Kerbosch te zien als politieagent Zwart. De regisseur vertolkt wederom de rol van vader Heit Klinkhamer. Ook Margreet Blanken, Syb van der Ploeg, William Spaaij, Dominique van Vliet en Edo Brunner spelen een rol.

De opnames voor de film zijn eerder deze week in Friesland van start gegaan. Het verhaal draait wederom om de broers Klinkhamer, die dit keer niet met hun geliefde boot De Kameleon mogen uitvaren, omdat hij diesel gebruikt en dit verboden is.