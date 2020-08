Xess Xava, de vierjarige zoon van Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder, gaat zijn filmdebuut maken in Cabaus nieuwe film Just Say Yes.

In een interview met De Telegraaf vertelt Cabau hoe de minirol tot stand is gekomen. "Wij hadden een draaidag op de kinderboerderij en Jim (Bakkum, red.) en ik hadden het er al over gehad hoe leuk het zou zijn als onze kindjes samen konden spelen. Toen dachten we: dit is een geschikte dag om ze mee te nemen."

Vervolgens las Cabau in het script dat er een scène in zat waarin kinderen met waterballonnen moeten gooien. "Dus toen zei ik tegen Xess: je mag waterballonnen gooien op mama! Nou, dat vond hij fantastisch."

Een erg grote rol is het niet, maar toch vindt Cabau het erg leuk. "Je ziet ze waarschijnlijk in de achtergrond voorbijkomen in de film."

Cabau wil haar zoon niet aansporen om meer te acteren. "Ik laat hem heel vrij in hoe of wat. Hij is pas vier, dus we zullen het zien met de tijd."

Just Say Yes is volgend jaar te zien in de Nederlandse bioscopen.