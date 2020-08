Martin Scorsese heeft een exclusieve first-lookdeal met Apple TV+ getekend. Dit houdt in dat de regisseur zijn volgende projecten exclusief op het streamingplatform van Apple zal uitbrengen.

Volgens Deadline gaat het om een meerjarige deal en zal Scorsese alle activiteiten van zijn productiebedrijf Sikelia Productions onderbrengen bij Apple.

Het eerste project dat de partijen samen zullen uitbrengen, is de film Killers of the Flower Moon. De productie van de film over een reeks mysterieuze moorden in de VS kost naar verluidt 180 miljoen dollar. De hoofdrollen worden gespeeld door Leonardo DiCaprio en Robert De Niro.

Eerder tekende Steven Spielberg een vergelijkbare deal met Apple TV +. Daarnaast is de recentste film met Tom Hanks uitgebracht op het streamingplatform van de techgigant.