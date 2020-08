Klassieker The Secret Garden is opnieuw verfilmd. De nieuwe versie bevat moderne visuele effecten en een bijrol voor Colin Firth. De Nederlandse filmcritici reageren verdeeld op de fantasyfilm over twee vereenzaamde kinderen die een geheime plek ontdekken. Bekijk hieronder een overzicht van de recensies.

De Volkskrant - 2 sterren

"Waar de beste en bekendste verfilmingen zich op hun eigen manier onderscheiden (de zwart-witfilm uit 1949 met de tuinscènes in kleur en de versie uit 1993 waarin het mystieke naadloos opgaat in menselijk drama), ontaardt deze The Secret Garden in bloedeloos drama met een onzorgvuldige vormgeving vol pompeuze computereffecten. Alsof er in de tuin een nieuwe, opzichzelfstaande, uiterst karige remake begint. Een mystiek bedoelde plek die zo nadrukkelijk verbonden is met de gemoedstoestand van de personages verdient - op allerlei fronten - meer dan wat die hier krijgt."

Lees hier de volledige recensie

De Telegraaf - 3 sterren

"Terwijl Hodgson Burnett (Frances Eliza Hodgson Burnett, de schrijfster van het gelijknamige boek, red.) de natuur magische krachten toedichtte, maakt regisseur Marc Munden van de geheime tuin meer een attractiepark vol digitale effecten. Die visuele overdaad schaadt het verhaal enigszins, omdat er zo te weinig wordt overgelaten aan de verbeelding. Soms is minder gewoon meer. Dat laat ook Colin Firth overtuigend zien."

133 Bekijk hier de trailer van The Secret Garden (2020)

Trouw - 2 sterren

"Het is al een klein probleem dat de hele introductie er enigszins doorheen wordt gejaagd, omdat je precies aanvoelt waar de film naartoe wil: het moment dat Mary de geheime tuin zal betreden."

"Een paar verwonderde gezichtsuitdrukkingen van de kinderen (over de schitterende visuele effecten) moeten genoeg zijn om duidelijk te maken hoe bijzonder de tuin voor hen is."

"Maar een paradijs is voor mensen natuurlijk niet paradijselijk door de schitterende flora, ook al kun je plotseling weer lopen door het kabbelende water. Het wordt een paradijs doordat je het samen zo beleeft. Anders is het gewoon een skybox."

Lees hier de volledige recensie

NRC - 4 sterren

"Deze The Secret Garden is bijna augmented reality, de digitale variant op een paddotrip: de bloemen ontspruiten in lichtgevende kleuren voor je ogen, met één windvlaag passeren de seizoenen. De film maakt zo zichtbaar hoe helend de natuur op deze kinderen werkt."

Lees hier de volledige recensie