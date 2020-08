Jonathan Pryce, onder meer bekend van zijn rol als High Sparrow in Game of Thrones, gaat de rol van prins Philip vertolken in de laatste twee seizoenen van The Crown. Volgens The Sun is de 73-jarige acteur te zien tegenover Imelda Staunton, die koningin Elizabeth speelt in het slot van de Netflix-serie.

Volgens ingewijden was Pryce de enige gegadigde voor de rol en werd hij gecast via een Zoom-meeting.

Pryce, Staunton en Lesley Manville, die prinses Margaret speelt, zouden door de serieproducenten "de heilige drie-eenheid" van de Britse acteerwereld worden genoemd en het team van The Crown was dan ook zeer verheugd toen Pryce toestemde de cast van de populaire serie te willen versterken.

De acteur, geboren in Wales, werd vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar voor zijn rol als paus Franciscus in The Two Popes.

De vierde reeks van The Crown, met Olivia Colman als koningin Elizabeth en Gillian Anderson als Margaret Thatcher, is later dit jaar te zien op Netflix. De opnames hiervan werden net voordat de coronacrisis uitbrak afgerond. In seizoen vier komt onder meer het huwelijk tussen prinses Diana en prins Charles aan bod.

Het vijfde seizoen wordt vermoedelijk pas in 2022 uitgebracht, omdat de voorbereidingen wegens de castwissel meer tijd nodig hebben.