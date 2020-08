Diana, een musical gebaseerd op het leven van de Britse prinses Diana, gaat volgend jaar voorafgaand aan de opening op Broadway in première op Netflix, meldt The New York Times woensdag.

"We spreken namens het hele gezelschap als we zeggen dat we niet opgewondener kunnen zijn om eindelijk onze show te kunnen delen met theaterliefhebbers overal", zeiden de producenten van Diana in een verklaring. "Hoewel er geen vervanging bestaat voor het live theater, zijn we vereerd om deel uit te maken van het kwaliteitsentertainment dat Netflix zijn abonnees wereldwijd biedt."

In de filmversie zal de originele Broadway-cast te zien zijn, waaronder Jeanna de Waal als Diana, Roe Hartrampf als Prince Charles, Erin Davie als Camilla Parker Bowles en Judy Kaye als koningin Elizabeth.

Diana zou aanvankelijk op 31 maart in première gaan en er werden al try-outs gehouden, toen Broadway half maart de deuren sloot om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De theaters blijven gesloten gedurende de rest van het jaar gesloten. Diana zal nu meer dan een jaar later op 25 mei 2021 openen.

Wanneer de film precies te zien zal zijn is nog niet bekend.