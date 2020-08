De iconische naam 20th Century Fox verdwijnt na 85 jaar. Walt Disney heeft de naam van de Amerikaanse film- en tv-studio veranderd in 20th Television, zo maakte de eigenaar dinsdag bekend.

Walt Disney meldt de naam te hebben gewijzigd om verwarring met andere Disney-merken met Fox in de naam te voorkomen. Volgens The New York Times en BBC News wil de nieuwe eigenaar niet in verband worden gebracht met de rechtse nieuwszender Fox News, die in handen is van mediamagnaat Rupert Murdoch.

De televisie- en filmstudio 20th Century Fox maakte onder meer Star Wars, The Simpsons en Titanic. Voorafgaand aan de honderden series en films werd altijd het logo van het productiehuis getoond. Het gaat om de gouden verlichte letters van de naam tegen een paarse achtergrond.

Walt Disney nam het productiebedrijf ruim een jaar geleden voor ruim 62 miljard euro over. Bij de deal waren onder andere filmstudio's, producenten en meer dan vierhonderd tv-zenders gemoeid. Begin dit jaar schrapte Walt Disney al het woord 'Fox' uit de naam.

De naam en het logo van 20th Century Fox in al uitgebrachte films en series worden niet aangepast. Vanaf het najaar wordt het logo van 20th Television in nieuwe televisieseries gebruikt.