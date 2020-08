Videoland voegt deze week verschillende films en series aan het aanbod toe. Bekijk hieronder de nieuwste releases, die variëren van zomerse reddingsacties tot bloederige wraak en van opmerkelijke liefdes tot een futuristische actiestrijd

Series

Extreme Liefde

Deze docuserie behandelt in iedere aflevering een opmerkelijke fetisj en interviewt de liefhebbers. Van feeders tot polyamoristen en zelfs zwangere mannen.

Baywatch Hawaii

Alle originele Baywatch-afleveringen stonden al op Videoland, nu wordt daar Baywatch Hawaii aan toegevoegd. Het vervolg dat tussen 1999 en 2001 is gemaakt, betekende onder meer de doorbraak voor Jason Momoa. Inmiddels is die acteur vooral bekend als Aquaman.

MTV's Celebrity Ex on the Beach

Beroemdheden uit Engeland en de Verenigde Staten worden op een eiland gedropt en geconfronteerd met hun exen. Voor liefhebbers van Ex on the Beach maakte Superguide een lijst van zeven vergelijkbare series.

120 Bekijk de trailer van Kill Bill Vol. 1

Films

Kill Bill: Vol. 1 en Vol. 2

In deze twee films van Quentin Tarantino speelt Uma Thurman een huurmoordenaar die door haar collega's is verraden en voor dood wordt achtergelaten. Nadat ze uit een coma is ontwaakt en haar kind blijkt te zijn verloren, zweert ze wraak te nemen. Haar voormalige opdrachtgever Bill is haar voornaamste doelwit. Waar het explosieve eerste deel vooral een ode aan klassieke samoeraifilms is, is het kalmere vervolg meer gemaakt in de stijl van spaghettiwesterns.

Terminator 3: Rise of the Machines

Twaalf jaar na het geprezen vervolg op The Terminator keerde Arnold Schwarzenegger terug als vechtmachine uit een duistere toekomst. In dit derde deel uit de actiereeks, dat in 2003 verscheen, heeft een Terminatrix het gemunt op John Connor.

Paddington

Het keurige beertje Paddington moet vluchten uit Peru en reist per schip naar Engeland. Daar wordt hij opgevangen door een lief Brits gezin. Maar niet iedereen in de buurt is zo tolerant jegens vreemdelingen. Paddington blijft intussen de goedheid zelve, hoewel hij ook behoorlijk onhandig blijkt te zijn.

Voor liefhebbers van familiefilms maakte Superguide een lijst van aanraders.