Dwayne 'The Rock' Johnson is voor het tweede jaar op rij de best betaalde acteur ter wereld. Volgens Forbes heeft hij dat voor een groot deel te danken aan de nog te verschijnen Netflix-film Red Notice.

Johnson haalde verder vooral inkomsten uit zijn kledinglijn Under Armous Project Rock. Voor Red Notice kreeg Johnson omgerekend bijna 20 miljoen euro betaald. Zijn tegenspeler in de film, Ryan Reynolds, bezet de tweede plaats in de lijst met de best betaalde acteurs. Hij verdiende meer dan 17 miljoen euro voor zowel Red Notice als Six Underground.

De top drie wordt compleet gemaakt door Mark Wahlberg, die in de Netflix-film Spenser Confidential te zien is. Verder verdiende hij miljoenen met de productie van documentaires als Wahl Street en McMillions.

Acteur Adam Sandler had zo'n drie kwart van zijn inkomen te danken aan Netflix. De streamingdienst betaalde hem ruim 26 miljoen euro uit als onderdeel van een contract ter waarde van ruim 210 miljoen euro, waarvoor hij vier films maakt.

De lijst van Forbes wordt samengesteld op basis van gegevens van onder meer Nielsen, IMDB en Box Office en interviews met ingewijden in de filmindustrie. Een lijst met de best betaalde actrices volgt in september.