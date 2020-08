Actrice Ruby Rose stopte met haar hoofdrol in Batwoman, omdat het spelen van de rol te zwaar voor haar was. Slechts tien dagen na haar operatie vanwege een ongeluk op de set ging ze alweer aan het werk. "Dat was misschien niet het beste idee", vertelt ze aan Entertainment Weekly.

"Het spelen van een hoofdrol is zwaar. Maar het spelen van de hoofdrol in Batwoman was extra zwaar, omdat ik nog steeds aan het revalideren was", legt de Australische actrice uit. "De meeste mensen nemen een maand of drie vrij voordat ze (na een ongeluk, red.) weer aan het werk gaan. Ik maakte het voor mezelf te moeilijk."

Rose kondigde eind mei haar vertrek aan, nadat ze de rol een seizoen lang had gespeeld. Het eerste seizoen kon vanwege de coronacrisis niet worden afgemaakt.

De 34-jarige actrice raakte eind vorig jaar gewond toen ze een aantal stunts in de serie zelf wilde uitvoeren. Op Instagram vertelde ze daardoor bijna verlamd te zijn geraakt. Het is niet bekend op welke set ze de verwondingen opliep.

Ook de coronacrisis had invloed op haar beslissing om ermee te stoppen. "We konden het seizoen vanwege het coronavirus niet afmaken. Tijdens de quarantaine ben ik daarnaast gaan nadenken over wat ik eigenlijk wil bereiken in mijn leven. Dat was het moment dat ik in gesprek ging met de producenten."

De rol van Kate Kane, die Rose in het eerste seizoen speelde, zal niet worden overgenomen door een andere actrice. In plaats daarvan komt er een nieuwe Batwoman, die zal worden gespeeld door actrice Javicia Leslie (33).

Het tweede seizoen van Batwoman gaat volgend jaar in première bij CW.