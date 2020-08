Er is een reboot van de Amerikaanse televisieserie The Fresh Prince of Bel-Air in de maak, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. Will Smith - die internationaal doorbrak met zijn rol in de serie - en producent Morgan Cooper werken samen aan een nieuwe versie van de comedyserie uit de jaren negentig.

De serie, die Bel-Air gaat heten, wordt beschreven als "een dramatische kijk op de NBC-komedie", die gaat over een slimme jongen uit Philadelphia die naar zijn oom en tante in een upper-class buurt verhuist.

Vier jaar geleden vertelde Smith nog aan E! dat hij niet verwachtte dat er ooit een reboot van de serie zou komen. "Zo ongeveer wanneer Pasen en Pinksteren op één dag vallen", zei hij toen. "Deze laten we met rust."

Een herinterpretatie die het verhaal naar de huidige tijd brengt

De acteur zou alsnog overstag zijn gegaan na het zien van een YouTube-trailer die in maart 2019 door Cooper gemaakt werd en viraal ging. De video werd door Cooper beschreven als "een herinterpretatie" die het verhaal "in het moderne leven in 2019 brengt". Cooper schrijft mee aan het nieuwe script en is uitvoerend producent.

De dramaserie wordt momenteel aangeboden aan streamingdiensten en is een coproductie tussen Smith's Westbrook Studios en originele producers Universal TV. Volgens The Hollywood Reporter zouden Netflix, HBO Max en Peacock tot de platformen behoren die bieden op de potentiële serie.

The Fresh Prince of Bel-Air was tussen 1990 en 1996 zes seizoenen lang op de Amerikaanse zender NBC te zien. Naast Smith bestond de cast uit James Avery, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana M. Ali, Joseph Marcell en Janet Hubert-Whitten / Daphne Maxwell Reid.