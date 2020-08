John Legend is bezig met de voorbereidingen van zijn eigen televisieserie, vertelt de zanger in gesprek met Variety. Het gaat om een comedyserie die draait om de jongere jaren van de Amerikaan.

Het gaat volgens de 41-jarige Legend om een serie die lijkt op Everybody Hates Chris, de sitcom met komiek Chris Rock die was gebaseerd op zijn jeugdjaren.

Legend werkt samen met het team achter de comedyserie The Goldbergs, die momenteel op zoek zijn naar een schrijver die het verhaal van Legend op papier kunnen zetten. "Ze hebben al mijn familie via Zoom geïnterviewd om wat smeuïge verhalen te kunnen ontrafelen", vertelt de artiest.

"Ze willen dat het authentiek wordt en dat de serie laat zien hoe het is om als twaalfjarige - die daarvoor thuisscholing kreeg, opgroeide in de kerk en muzikaal was - te beginnen met de middelbare school."

John Legend werd in Springfield, Ohio geboren als John Roger Stephens. Hij begon op zijn vierde met pianolessen, speelde een belangrijke rol in zijn kerkkoor en werd thuis onderwezen door zijn moeder.

Op zijn twaalfde ging Legend naar de middelbare school, zo'n twee jaar eerder dan de gemiddelde Amerikaanse tiener. Hij studeerde aan de universiteit van Pennsylvania en brak in 2004 door met zijn hits Used to Love U en Ordinary People.