Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

De Adam Sandler-comedy's Happy Gilmore en I Now Pronounce You Chuck and Larry verdwijnen komende donderdag van Netflix, net als het Oscar-winnende Eternal Sunshine of the Spotless Mind met Jim Carrey en Kate Winslet.

Ook Hugh Jackmans vampierenjacht in de fantasyfilm Van Helsing is binnenkort niet meer te zien. De gelijknamige serie blijft echter wel beschikbaar. Bekijk hieronder de nieuwste update.

11 augustus:

Pray for Rain

13 augustus:

The Chronicles of Riddick

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Evan Almighty

Happy Gilmore

I Now Pronounce You Chuck and Larry

Van Helsing

What Dreams May Come

14 augustus:

Barbecue

Being AP

Ride Along 2

The Possession of Hannah Grace

Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas

31 augustus:

Empresses in the Palace

Hostages

The Road to Cavalry

Skin Wars